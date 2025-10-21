Tempête en banlieue parisienne : un sillage de destruction

La préfecture a confirmé que quatre des blessés restent dans un état critique, tandis que cinq ont été grièvement blessés. La tempête, décrite comme une « mini-tornade », a frappé vers 17 h 45, provoquant d’importants dégâts dans plusieurs communes. Les autorités ont indiqué que la tornade a traversé un chantier, un établissement médico-social et un immeuble d’habitation, renversant des grues et arrachant les toitures des bâtiments voisins. Un ouvrier du bâtiment de 23 ans a été tué lorsqu’une des grues s’est effondrée sur le site, selon les responsables locaux. Les services de secours, dont 80 pompiers, 50 policiers et 20 personnels médicaux, ont été déployés pour participer aux opérations de sauvetage et sécuriser la zone touchée. Le préfet Philippe Court a fait état d’importants dégâts matériels dans cette zone densément peuplée de la banlieue parisienne, avec des débris, des arbres abattus et des dommages structurels dans toute la commune. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des effondrements de grues. Alors que les opérations de nettoyage se poursuivaient dans la nuit, les autorités locales ont appelé les habitants à rester prudents face aux risques persistants liés à des structures instables et aux débris.