Au Kenya, des femmes nubiennes ravivent leurs traditions grâce à l'agriculture urbaine

Leur initiative, axée sur la culture de légumes traditionnels, les aide à renforcer leur identité culturelle tout en s’attaquant à l’insécurité alimentaire et aux défis environnementaux dans l’une des régions les plus densément peuplées d’Afrique. Fondée en 2019, la Mazingira Women Initiative rassemble une cinquantaine de membres qui cultivent des plantes indigènes telles que l’amarante, le gombo et la corète potagère — des incontournables de la cuisine nubienne. Le groupe recycle aussi les déchets organiques en engrais et promeut des méthodes agricoles résilientes au climat, adaptées aux terres et aux ressources limitées du quartier. Pour de nombreuses femmes, le projet est devenu à la fois une bouée de sauvetage économique et un moyen de renouer avec des traditions ancestrales transmises de génération en génération. Pourtant, l’agriculture dans les quartiers informels reste précaire. Faute d’accès à des terres sécurisées, les femmes risquent souvent de voir leurs espaces de culture disparaître au profit de projets d’aménagement. Malgré tout, en conjuguant innovation et patrimoine, la Mazingira Women Initiative montre comment l’agriculture urbaine peut aider à préserver la culture, à renforcer le pouvoir d’agir des communautés et à bâtir la résilience face au changement climatique.