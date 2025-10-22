Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Bruxelles : lancement du sommet UE-Égypte

Le président égyptien Abdelfattah el-Sisi est arrivé à Bruxelles pour le sommet inaugural UE-Égypte, qui a lieu ce mercredi 22 octobre.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Belgique

Le président égyptien Abdelfattah el-Sisi est arrivé à Bruxelles pour le sommet inaugural UE-Égypte, qui a lieu ce mercredi 22 octobre.

Cette réunion de haut niveau vise à renforcer la coopération politique et économique entre les deux partenaires.

À l'ordre du jour de ce sommet : le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la stabilité, de la paix et de la prospérité dans la région du Moyen-Orient. Le sommet devrait aussi accorder une attention particulière à la situation actuelle dans la bande de Gaza.

L'Égypte étant considérée comme un acteur clé dans le maintien du cessez-le-feu actuel, déjà jugé fragile, entre Israël et le Hamas.

Les discussions devraient porter principalement sur le rôle potentiel de l'Égypte à la tête d'une force multinationale proposée à Gaza et sur son rôle essentiel dans la reconstruction de la région après le conflit. Les dirigeants débattront également des défis mondiaux actuels, y compris la situation en Ukraine, le multilatéralisme, le commerce, les migrations et la sécurité.

Poursuite de la coopération UE-Égypte

Cette réunion fait suite à l'accord de "partenariat stratégique et global" scellé en mars 2024, qui vise à renforcer les relations entre les deux entités.

Ce partenariat repose sur six piliers:

– les relations politiques

– la stabilité économique

– le commerce et les investissements

– la migration et la mobilité

– la sécurité

– la démographie et le capital humain.

La collaboration comprend aussi des mesures financières et d'investissement à hauteur de 7,4 milliards d'euros pour la période 2024-2027.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.