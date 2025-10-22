Bruxelles : lancement du sommet UE-Égypte

Le président égyptien Abdelfattah el-Sisi est arrivé à Bruxelles pour le sommet inaugural UE-Égypte, qui a lieu ce mercredi 22 octobre.

Cette réunion de haut niveau vise à renforcer la coopération politique et économique entre les deux partenaires.

À l'ordre du jour de ce sommet : le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la stabilité, de la paix et de la prospérité dans la région du Moyen-Orient. Le sommet devrait aussi accorder une attention particulière à la situation actuelle dans la bande de Gaza.

L'Égypte étant considérée comme un acteur clé dans le maintien du cessez-le-feu actuel, déjà jugé fragile, entre Israël et le Hamas.

Les discussions devraient porter principalement sur le rôle potentiel de l'Égypte à la tête d'une force multinationale proposée à Gaza et sur son rôle essentiel dans la reconstruction de la région après le conflit. Les dirigeants débattront également des défis mondiaux actuels, y compris la situation en Ukraine, le multilatéralisme, le commerce, les migrations et la sécurité.

Poursuite de la coopération UE-Égypte

Cette réunion fait suite à l'accord de "partenariat stratégique et global" scellé en mars 2024, qui vise à renforcer les relations entre les deux entités.

Ce partenariat repose sur six piliers:

– les relations politiques

– la stabilité économique

– le commerce et les investissements

– la migration et la mobilité

– la sécurité

– la démographie et le capital humain.

La collaboration comprend aussi des mesures financières et d'investissement à hauteur de 7,4 milliards d'euros pour la période 2024-2027.