Bruxelles : lancement du sommet UE-Égypte

Belgique
Le président égyptien Abdelfattah el-Sisi est arrivé à Bruxelles pour le sommet inaugural UE-Égypte, qui a lieu ce mercredi 22 octobre.
Cette réunion de haut niveau vise à renforcer la coopération politique et économique entre les deux partenaires.
À l'ordre du jour de ce sommet : le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la stabilité, de la paix et de la prospérité dans la région du Moyen-Orient. Le sommet devrait aussi accorder une attention particulière à la situation actuelle dans la bande de Gaza.
L'Égypte étant considérée comme un acteur clé dans le maintien du cessez-le-feu actuel, déjà jugé fragile, entre Israël et le Hamas.
Les discussions devraient porter principalement sur le rôle potentiel de l'Égypte à la tête d'une force multinationale proposée à Gaza et sur son rôle essentiel dans la reconstruction de la région après le conflit. Les dirigeants débattront également des défis mondiaux actuels, y compris la situation en Ukraine, le multilatéralisme, le commerce, les migrations et la sécurité.
Poursuite de la coopération UE-Égypte
Cette réunion fait suite à l'accord de "partenariat stratégique et global" scellé en mars 2024, qui vise à renforcer les relations entre les deux entités.
Ce partenariat repose sur six piliers:
– les relations politiques
– la stabilité économique
– le commerce et les investissements
– la migration et la mobilité
– la sécurité
– la démographie et le capital humain.
La collaboration comprend aussi des mesures financières et d'investissement à hauteur de 7,4 milliards d'euros pour la période 2024-2027.
Aller à la video
France : Macron reçoit Von der Leyen avant le Sommet européen
01:18
Libye : l'UE collabore depuis longtemps avec Khalifa Haftar sur des questions liées à la migration (sources Euronews)
01:40
Guerre Israël-Hamas : hommage aux victimes de l'attaque du 7 octobre
00:55
L'UE appelle au dialogue après les manifestations à Madagascar
01:24
Égypte : libéré de prison, Alaa Abdel Fattah revoit enfin sa famille
01:00
Guerre Russie-Ukraine : la Pologne dénonce la violation de son espace aérien