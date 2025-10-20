Bienvenue sur Africanews

Soudan : la responsabilité de BNP Parisbas dans les atrocités reconnue

By Rédaction Africanews

L’action de BNP Paribas a dégringolé de 10%. Cette chute intervient après que la justice américaine a reconnu la responsabilité de la banque française dans les atrocités commises au Soudan sous l’ex-président Omar el-Béchir.

Selon les juges américains en effet, BNP Paribas a aidé le gouvernement soudanais de l’époque à commettre un génocide. A travers notamment des lettres de crédit nécessaires pour les importations et les exportations. Ce verdict fait suite à une plainte de trois Soudanais aux États-Unis contre BNP.

La banque a déclaré lundi n’avoir pas eu vent des atrocités commises par les autorités soudanaises. Elle pourrait faire appel de sa condamnation.

BNP Paribas a mené des activités au Soudan entre 1990 et 2009. Des opérations réalisées en conformité avec les règles européennes selon la défense.

La guerre au Soudan a coûté la vie à environ 300 000 personnes entre 2002 et 2008.

