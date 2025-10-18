Libye : la libération sous caution d'Hannibal, fixée à 11 millions de dollars

Vendredi, les autorités libanaises ont ordonné la libération d’Hannibal Kdhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, à condition qu'il paie une caution de 11 millions de dollars.

Cette libération attendue intervient après que ses avocats ont déclaré qu'il était tombé malade dans sa cellule au siège de la police à Beyrouth.

Hannibal Kadhafi est détenu au Liban depuis 2015, après avoir été enlevé par des militants libanais qui exigeaient des informations sur le sort d'un éminent religieux chiite libanais.

Laurent Bayon, l'avocat d’Hannibal Kadhafi, a déclaré qu'ils feraient appel de la décision de mise en liberté sous caution : « Nous estimons que la caution n'a aucun sens dans son cas, car il a déjà payé, même s'il est innocent : il est en prison depuis dix ans. De plus, il n'a rien à voir avec la justice libanaise, il n'a aucun rendez-vous ni aucune obligation auprès d'elle. La caution est donc inutile et dénuée de sens. C'est pourquoi nous allons la contester — nous allons contester la caution et demander la libération d'Hannibal. Il est un homme libre, car c'est un homme innocent qui n'a rien à se reprocher dans la disparition de Moussa al-Sadr. », a-t-il déclaré.

Kadhafi a été interrogé ces dernières années au sujet de la disparition en 1978 du religieux chiite Moussa al-Sadr, le fondateur d'un groupe politique et militaire chiite qui a pris part à la longue guerre civile libanaise qui a débuté en 1975, opposant principalement les musulmans aux chrétiens, lors d'une visite en Libye.

Cette affaire est depuis longtemps un sujet sensible au Liban. La famille du religieux pense qu'il est peut-être encore en vie dans une prison libyenne, bien que la plupart des Libanais présument qu'al-Sadr est mort.

Il aurait aujourd'hui 96 ans.

Une autre condition à sa libération est toutefois qu'il lui soit interdit de voyager hors du Liban pendant deux mois.

Kadhafi vivait en exil en Syrie avec sa femme libanaise, Aline Skaf, et ses enfants jusqu'à ce qu'il soit enlevé et emmené au Liban il y a dix ans.

« La question de la sécurité d'Hannibal Kadhafi au Liban est une réelle préoccupation. Lorsque vous avez été détenu arbitrairement par les autorités, le risque demeure. C'est pourquoi ni lui ni nous ne souhaitons rester au Liban, car il ne veut pas rester à la merci du gouvernement libanais, ni même d'un juge libanais, qui pourrait le détenir à nouveau.», a indiqué Laurent Bayon.

En 2023, la Libye a officiellement demandé sa libération, invoquant la détérioration de son état de santé après qu'il ait entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention sans procès.

Vendredi, des responsables judiciaires ont déclaré qu'il avait été conduit au palais de justice de Beyrouth, où le juge Zaher Hamadeh l'a interrogé et a ensuite ordonné sa libération une fois l'argent versé.

À l'issue de l'audience, Kadhafi a été reconduit dans la cellule où il était détenu depuis des années.

Les responsables judiciaires de Beyrouth ont déclaré que l'équipe de défense de Kadhafi avait déposé une plainte contre l'État libanais à Genève pour l'avoir détenu sans procès, ajoutant que l'affaire devrait être examinée en Suisse le mois prochain.