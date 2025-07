Les jeunes peuvent transformer les systèmes agroalimentaires, selon la FAO

Selon le nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Combler le déficit d'emplois pour les jeunes dans ce secteur pourrait accroître l'économie mondiale de 1,4 pour cent.

Le rapport « The Status of Youth in Agrifood Systems », Le statut des jeunes dans les systèmes agroalimentaires en. Français, examine et souligne leur rôle crucial dans la transformation de ces systèmes afin d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les opportunités économiques.

"L’agriculture pourrait être une source d'emplois pour beaucoup de ces jeunes, mais nous devons les aider à surmonter les obstacles, comme l'accès à la terre. Les jeunes héritent de parcelles de plus en plus petites dans les régions où la jeunesse est abondante, ou héritent plus tard, en raison de l'absence de systèmes de retraite pour les agriculteurs plus âgés. Le rapport estime que si nous pouvions combler le déficit d'emplois pour les personnes âgées de 20 à 24 ans, nous pourrions accroître l'économie mondiale de 1,4 % et obtenir un bénéfice d'environ 1,5 trillion de dollars américains", a indiqué Lauren Phillips, Directrice adjointe, Division de la transformation rurale et de l'égalité des sexes, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Le rapport note que plus de 20 % des jeunes ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation (NEET), les jeunes femmes étant deux fois plus susceptibles d'entrer dans cette catégorie.

"Seuls 72 % des jeunes ruraux terminent le premier cycle de l'enseignement secondaire, et il existe un déficit important en matière de compétences, de calcul et d'alphabétisation pour les jeunes ruraux. En outre, ils ne participent pas forcément aux organisations ou aux coopératives rurales, et leur participation à l'élaboration des politiques peut sembler symbolique. Nous devons donc faire davantage pour innover, mais aussi pour nous assurer que les jeunes ont les compétences et le capital social nécessaires pour faire progresser l'alimentation", a déclaré Lauren Phillips.

Pour relever les défis et saisir les opportunités, le rapport met l'accent sur trois stratégies principales : combler les lacunes en matière de connaissances et de données et renforcer les preuves en faveur de systèmes agroalimentaires inclusifs pour les jeunes (Inquire more) ; amplifier les voix des jeunes dans les processus politiques et décisionnels (Include more) ; et conduire des investissements ciblés pour élargir les opportunités économiques pour les jeunes et leur donner plus de pouvoir (Invest more).

L'adoption de ces stratégies nécessitera d'élargir les opportunités économiques, d'investir dans la modernisation, de faciliter l'accès aux ressources, de promouvoir une migration ordonnée des jeunes en soutenant des voies de migration sûres et adaptées aux jeunes pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre, et d'améliorer l'accès au numérique.