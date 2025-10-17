USA : Ted Cruz relaie les allégations de "massacres de chrétiens" au Nigeria

Le sénateur américain Ted Cruz tente de rallier ses collègues chrétiens évangéliques et d'exhorter le Congrès à désigner le Nigeria comme un pays violant la liberté religieuse, en avançant des allégations infondées de "massacres de chrétiens", que le gouvernement de cette nation d'Afrique de l'Ouest a vigoureusement rejetées comme étant fausses.

Ted Cruz, membre républicain de la commission des relations étrangères du Sénat, souhaite que le Nigeria soit désigné comme un pays particulièrement préoccupant en raison de ses "violations graves" de la liberté religieuse. Parmi les pays désignés figurent le Pakistan, l'Afghanistan et la Chine. Une telle désignation pourrait entraîner des sanctions de la part des États-Unis. Le projet de loi qu'il a présenté le mois dernier est en attente d'une décision du Sénat et son adoption n'est pas certaine.

Les allégations de Cruz ont été amplifiées par certaines célébrités et certains commentateurs américains, sans preuve, certains allant jusqu'à alléguer un "génocide des chrétiens".

Chrétiens et musulmans tous deux victimes de meurtres

Les 220 millions d'habitants du Nigeria se répartissent de manière presque égale entre chrétiens et musulmans. Le pays est depuis longtemps confronté à l'insécurité sur plusieurs fronts, notamment celui du groupe extrémiste Boko Haram, qui cherche à imposer son interprétation radicale de la loi islamique et s'en prend également aux musulmans qu'il juge insuffisamment pratiquants.

Les attaques au Nigeria ont des motivations diverses. Certaines sont motivées par des raisons religieuses et visent à la fois les chrétiens et les musulmans, d'autres sont le résultat d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs pour des ressources qui s'amenuisent, de rivalités communautaires, d'actions de groupes sécessionnistes ou encore de conflits ethniques.

Si les chrétiens font partie des cibles, les analystes affirment que la majorité des victimes des groupes armés sont des musulmans dans le nord du Nigeria, à majorité musulmane, où se produisent la plupart des attaques.

Les communautés et les groupes musulmans et chrétiens ont, à plusieurs reprises, dénoncé un "génocide" lors d'attaques à motivation religieuse contre les deux camps. Ces attaques ont souvent lieu dans les régions du centre-nord et du nord-ouest, qui sont en proie, entre autres formes de violence, à un conflit entre les communautés agricoles — majoritairement chrétiennes — et les éleveurs fulani — principalement musulmans.

Joseph Hayab, ancien président de l'Association chrétienne du Nigeria dans l'État de Kaduna, l'un des plus touchés par l'insécurité, a contesté les allégations de "génocide chrétien". Si des milliers de chrétiens ont été tués au fil des ans, "la situation s'est améliorée par rapport à ce qu'elle était auparavant", a déclaré M. Hayab, tout en avertissant que chaque mort est condamnable.

Le gouvernement nigérian a rejeté les affirmations de Ted Cruz, qui ont fait l'objet de discussions parmi les Nigérians. "Il n'y a aucune tentative systématique et intentionnelle de la part du gouvernement nigérian ou de tout autre groupe sérieux de cibler une religion en particulier", a déclaré le ministre de l'Information, Idris Muhammed, à l'Associated Press.

Le Nigeria a été inscrit pour la première fois en 2020 sur la liste des pays particulièrement préoccupants par les États-Unis pour ce que le département d'État a qualifié de "violations systématiques de la liberté religieuse". Cette désignation ne visait pas spécifiquement les attaques contre les chrétiens. Elle a été levée en 2023, ce que les observateurs ont considéré comme un moyen d'améliorer les relations entre les deux pays avant la visite du secrétaire d'État de l'époque, Antony Blinken.

En réponse aux dernières déclarations des commentateurs américains, l'Association chrétienne du Nigeria a déclaré qu'elle s'était efforcée, au fil des ans, d'attirer l'attention sur "la persécution des chrétiens au Nigeria".

Dans son rapport de 2024, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale a mis en évidence les attaques visant à la fois les chrétiens et les musulmans dans ce qu'elle a qualifié de violations systématiques de la liberté religieuse au Nigeria. "La violence touche un grand nombre de chrétiens et de musulmans dans plusieurs États du Nigeria", a ajouté la commission.

Ce que révèlent les données

Les données recueillies par le programme américain Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) montrent que 20 409 personnes ont trouvé la mort dans 11 862 attaques contre des civils au Nigeria entre janvier 2020 et septembre dernier.

Parmi celles-ci, 385 attaques étaient "des événements ciblés contre des chrétiens [...] où l'identité chrétienne de la victime était un facteur signalé", entraînant 317 morts, selon l'ACLED.

Au cours de la même période, 417 morts ont été enregistrées parmi les musulmans lors de 196 attaques.

Si la religion a joué un rôle dans la crise sécuritaire au Nigeria, "l'importance de la population et les vastes différences géographiques rendent impossible de parler de violence religieuse comme motif de toute la violence", a déclaré Ladd Serwat, analyste senior pour l'Afrique à l'ACLED.

Les analystes rejettent les allégations de génocide

Selon les analystes, la dynamique sécuritaire complexe du Nigeria ne répond pas à la définition juridique du génocide. La convention des Nations unies sur la prévention du génocide le définit comme des actes "commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux".

"Ce à quoi nous assistons, ce sont plutôt des massacres qui ne visent pas un groupe spécifique", a déclaré Olajumoke Ayandele, professeur adjoint au Center for Global Affairs de l'université de New York, spécialisé dans les études sur les conflits. "Le fait de brandir le spectre du génocide pourrait aggraver la situation, car tout le monde va être en état d'alerte."

Chidi Odinkalu, professeur à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l'université Tufts et ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme du Nigeria, a toutefois déclaré que les autorités nigérianes devaient lutter contre la violence endémique.