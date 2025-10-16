Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Maroc : nouveau record de 15 millions de touristes en 9 mois

Des touristes prennent des photos à l'intérieur de la médersa Ben Youssef, datant du XVIe siècle, dans l'ancienne médina de Marrakech, au Maroc, lundi 18 novembre 2024. (AP)   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Maroc

Le Maroc ambitionne de devenir une destination touristique mondiale de premier plan.

Le pays enregistre des chiffres records et a accueilli 15 millions de touristes à fin septembre 2025, soit une progression de 14 % par rapport à la même période l’année précédente.

"Cette période est considérée comme l'une des plus importantes saisons touristiques au Maroc, avec une forte affluence de visiteurs. Par exemple, dans ce riad, il y a sept chambres et elles sont toutes réservées. Il y a une certaine pression au niveau de l'organisation et des services, comme le transport et les guides touristiques", observe Abdellah Ansikene, gérant du "Riad Aicha" à Marrakech.

Selon le ministère du Tourisme, ce nouveau record est le résultat d’une stratégie touristique du qui repose officiellement sur l’expérience et la durabilité.

"Le tourisme connaît un boom durant cette période à Marrakech et au Maroc en général. Marrakech enregistre environ 10 millions de nuitées par an et représente 35% de l'activité touristique globale du Maroc. Le Maroc en général, et Marrakech en particulier, ont commencé à développer des infrastructures qui s'adressent à de nouveaux segments de touristes à la recherche d'expériences haut de gamme, d'hôtels de luxe, de restaurants gastronomiques et de boutiques qui attirent les visiteurs aux revenus plus élevés", explique Zoubir Bouhoute, spécialiste du tourisme.

À l’horizon 2030, le Royaume chérifien ambitionne de figurer parmi les dix premières destinations touristiques mondiales. Pour atteindre cet objectif, 200 000 emplois devraient être créés.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.