Maroc : nouveau record de 15 millions de touristes en 9 mois

Le Maroc ambitionne de devenir une destination touristique mondiale de premier plan.

Le pays enregistre des chiffres records et a accueilli 15 millions de touristes à fin septembre 2025, soit une progression de 14 % par rapport à la même période l’année précédente.

"Cette période est considérée comme l'une des plus importantes saisons touristiques au Maroc, avec une forte affluence de visiteurs. Par exemple, dans ce riad, il y a sept chambres et elles sont toutes réservées. Il y a une certaine pression au niveau de l'organisation et des services, comme le transport et les guides touristiques", observe Abdellah Ansikene, gérant du "Riad Aicha" à Marrakech.

Selon le ministère du Tourisme, ce nouveau record est le résultat d’une stratégie touristique du qui repose officiellement sur l’expérience et la durabilité.

"Le tourisme connaît un boom durant cette période à Marrakech et au Maroc en général. Marrakech enregistre environ 10 millions de nuitées par an et représente 35% de l'activité touristique globale du Maroc. Le Maroc en général, et Marrakech en particulier, ont commencé à développer des infrastructures qui s'adressent à de nouveaux segments de touristes à la recherche d'expériences haut de gamme, d'hôtels de luxe, de restaurants gastronomiques et de boutiques qui attirent les visiteurs aux revenus plus élevés", explique Zoubir Bouhoute, spécialiste du tourisme.

À l’horizon 2030, le Royaume chérifien ambitionne de figurer parmi les dix premières destinations touristiques mondiales. Pour atteindre cet objectif, 200 000 emplois devraient être créés.