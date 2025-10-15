Bienvenue sur Africanews

RDC : un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu signé à Doha

Le secrétaire d'État Marco Rubio, aux côtés du MAE du Rwanda Olivier Nduhungirehe, et de la RDC Therese Kayikwamba Wagner, 27 juin 2025, à Washington.   -  
By Laetitia Lago Dregnounou

Le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, ont signé mardi à Doha un accord instituant un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Ce dispositif vise à superviser la mise en œuvre effective du cessez-le-feu, enquêter sur les violations des droits de l’Homme et prévenir la reprise des hostilités. Cet accord fait suite à la déclaration de principes adoptée en juillet dernier, dans laquelle les deux parties s’étaient engagées à respecter le cessez-le-feu, à garantir l’intégrité territoriale de la RDC et à procéder au désarmement des groupes armés, y compris le M23. Malgré une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, les tensions n’ont pas diminué.

Les affrontements se poursuivent dans l’est du pays, chaque camp accusant l’autre de violations. Pendant ce temps, les populations civiles, prises en étau, continuent de subir les conséquences de ce conflit prolongé.

