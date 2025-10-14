Meta instaure de nouvelles restrictions de contenus sur Instagram

Les adolescents sur Instagram seront limités à voir du contenu classé PG-13 par défaut et ne pourront pas modifier leurs paramètres sans l'autorisation d'un parent, a annoncé Meta mardi.

Cela signifie que les enfants utilisant des comptes spécifiques aux adolescents verront sur Instagram des photos et des vidéos similaires à celles qu'ils verraient dans un film classé PG-13, c'est-à-dire sans sexe, drogue ou cascades dangereuses, entre autres.

"Cela inclut le masquage ou la non-recommandation de publications contenant un langage grossier, certaines cascades risquées et des contenus supplémentaires susceptibles d'encourager des comportements potentiellement dangereux, tels que les publications montrant des accessoires liés à la consommation de marijuana", a déclaré Meta dans un article de blog mardi, qualifiant cette mise à jour de la plus importante depuis l'introduction des comptes pour adolescents l'année dernière.

La société ajoute également un paramètre encore plus strict que les parents peuvent configurer pour leurs enfants.

Ces changements interviennent alors que le géant des médias sociaux fait face à des critiques incessantes concernant les dangers pour les enfants. Dans le cadre de ses efforts pour renforcer la protection des adolescents, Meta a déjà promis de ne pas leur montrer de contenus inappropriés, tels que des publications sur l'automutilation, les troubles alimentaires ou le suicide.

Mais cela ne fonctionne pas toujours. Un rapport récent a par exemple révélé que les comptes adolescents créés par des chercheurs se voyaient recommander des contenus sexuels inappropriés pour leur âge, notamment "des descriptions sexuelles explicites, l'utilisation de dessins animés pour décrire des actes sexuels dégradants et de brèves scènes de nudité".

En outre, Instagram a également recommandé une "série de contenus liés à l'automutilation, aux blessures auto-infligées et à l'image corporelle" sur les comptes d'adolescents qui, selon le rapport, "seraient raisonnablement susceptibles d'avoir des effets néfastes sur les jeunes, notamment les adolescents souffrant de troubles mentaux, d'automutilation ou d'idées et de comportements suicidaires".

Meta affirme que les nouvelles restrictions vont plus loin que ses mesures de protection précédentes. Les adolescents ne pourront plus suivre les comptes qui partagent régulièrement des "contenus inappropriés pour leur âge" ou dont le nom ou la biographie contient des éléments inappropriés pour les adolescents, tels qu'un lien vers un compte OnlyFans. Si les adolescents suivent déjà ces comptes, ils ne pourront plus voir ou interagir avec leur contenu, leur envoyer des messages ou voir leurs commentaires sous les publications de quiconque, a déclaré la société. Ces comptes ne pourront pas non plus suivre les adolescents, leur envoyer des messages privés ou commenter leurs publications.

Meta a déclaré qu'elle bloquait déjà certains termes de recherche liés à des sujets sensibles tels que le suicide et les troubles alimentaires, mais la dernière mise à jour étendra cette mesure à un éventail plus large de termes, tels que "alcool" ou "gore", même s'ils sont mal orthographiés.

La mise à jour PG-13 s'appliquera également aux chats et aux expériences d'intelligence artificielle destinés aux adolescents, a déclaré Meta, "ce qui signifie que les IA ne devraient pas donner de réponses inappropriées à l'âge qui seraient déplacées dans un film classé PG-13".

Pour les parents qui souhaitent un cadre encore plus strict pour leurs enfants, Meta lance également une restriction "contenu limité" qui bloquera davantage de contenu et empêchera les adolescents de voir, laisser ou recevoir des commentaires sous les publications.