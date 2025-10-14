Madagascar : le président Rajoelina dissout l'Assemblée nationale [Africanews Today]

Andry Rajoelina sort de son silence. Après une première prise de parole lundi soir, le Président malgache a déclaré mardi avoir dissous l'Assemblée nationale. Une annonce qui aggrave ainsi le bras de fer qui oppose le chef de l'état aux manifestants de la Génération Z, principalement des jeunes, et une frange de l'armée. Plusieurs sources indiquent que le Président Rajoelina est hors du pays.

Au Cameroun, les citoyens sont désormais suspendus aux déclarations du Conseil constitutionnel pour l’annonce officielle des résultats de l’élection présidentielle . Selon les autorités, le vote s’est déroulé dimanche dans de bonnes conditions. Le Président sortant Paul Biya, 92 ans est en course pour un huitième mandat.

Le Hamas a rendu les derniers otages palestiniens à la faveur de l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël à Sharm el-Sheikh en Egypte. La Croix-Rouge a confirmé l a libération des personnes qui étaient encore détenues par le groupe militant de Gaza, depuis son attaque du 7 octobre 2023.

Les billets de la CAN 2025 sont disponible à l’achat depuis ce lundi 13 octobre pour certains spectateurs, puis deux jours plus tard pour le grand public. C’est une annonce de la Confédération africaine de football qui arrive après des reports techniques en septembre.

Agenda

Du 13 au 15 octobre, c’est la Semaine minière du Nigeria. Cette année, l’événement est placé sous le thème : “mines nigérianes, du progrès à la pertinence mondiale”. Il vise à promouvoir la transformation locale des ressources minières du pays.

Le 18 octobre, c’est l’assemblée générale des francs-maçons de la Grande Loge du Congo à Brazzaville. Il s’agit d’un rassemblement à l'invitation du grand-maître, Denis Sassou-Nguesso.

La sixième session des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC/M23, connue sous le nom de Doha 6, est attendue cette semaine au Qatar. Les parties sont en quête d’une solution équitable dans la crise qui secoue l’Est de la RDC.

