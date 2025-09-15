RDC : début de la campagne de vaccination contre Ebola [Africanews Today]

Chaque lundi, Africanews Today vous propose un nouveau rendez-vous sur l'actualité panafricaine.

L’Organisation Mondiale de la Santé a débuté la vaccination contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. Selon l’agence de l’ONU, la campagne a été lancée avec les premières doses du Vaccin Ervebo administrées aux professionnels de santé en première ligne et les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées dans la province du Kasaï, où une épidémie a été déclarée. Un stock national de 2 000 doses est disponible à Bulape, point chaud de l’épidémie.

Au Malawi, Peter Mutharika, a été désigné président du principal parti d'opposition, le Parti démocratique progressiste (DPP). L’homme de 86 ans est fait du même coup candidat de cette chapelle politique pour l'élection présidentielle couplée aux législatives. Peter Mutharika a dirigé le Malawi de 2014 à 2020. Pour ce scrutin, il sera l'un des challengers du président sortant Lazarus Chakwera.

L’opposant, Domingos Simões Pereira, compte rentrer en Guinée-Bissau dès cette semaine. L’ex-président de l’Assemblée nationale populaire a fait cette annonce à Lisbonne lors d'une réunion avec la diaspora bissau-guinéenne. Il sera également candidat à la présidentielle prévue dans deux mois. Le chef de file du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, s’est installé au Portugal peu après la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président Embaló en 2023.

En Sport, Alphonce Felix Simbu a remporté le marathon des championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, au Japon. Le Tanzanien de 33 ans s’est imposé en 2h 09 min 48 sec devant l'Allemand Amanal Petros, dépassé au bout du sprint, et une photo finish inédite pour départager les vainqueurs.

Agenda

Le référendum constitutionnel de la Guinée a lieu le 21 septembre. Les Guinéens se prononceront sans les urnes sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Il s’agit d'une étape importante du processus de retour à l’ordre constitutionnel dans ce pays dirigé par des militaires depuis le 5 septembre 2021.

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 aura lieu le lundi 22 septembre à Paris. Pour cet événement prévu au théâtre du Châtelet, deux joueurs du Paris Saint-Germain sont en lice parmi les nominés. Il s’agit d’Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Les organisateurs ont dévoilé les noms des présentateurs qui animeront la soirée. Et contrairement aux années précédentes, Didier Drogba n’en fait pas partie.

Le 23 septembre, le Togo commémore l’attaque de 1986 contre l’ancien président Gnassingbé Eyadéma. Il y a 39 ans, un groupe armé ghanéen avait tenté un coup d’État contre le père de l’actuel chef de l’Etat. Depuis lors, chaque année, des cérémonies d’hommage ont eu lieu à travers tout le pays pour honorer la mémoire des victimes de cette tragédie.

Début des assises de l'Assemblée générale des Nations Unies à New-York. Le débat général débute 23 septembre - l'Afrique du Sud sera le premier pays africain à intervenir, lors de la séance du matin. Les travaux se poursuivront jusqu’au 29 septembre.