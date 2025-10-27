Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara remporte la présidentielle au premier tour [Africanews Today]

En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a remporté la présidentielle du 25 octobre 2025, dès le premier tour. Le président sortant est réélu pour cinq ans au sortir d’un scrutin qui aura brillé par l’absence de deux grands partis d’opposition qui ont vu la candidature de leur leader rejetée pour faute de conformité.

Au Cameroun, Paul Biya a été déclaré vainqueur de la présidentielle au Cameroun au moment même où des manifestations post-électorales sont en cours dans le pays. Le président sortant obtient un huitième mandat avec 53,66 % des voix, selon le Conseil constitutionnel.

En République démocratique du Congo, un incendie a fait au moins 14 morts et des dizaines de familles sans abris ni repères. Voici un reportage d’Élysée Malaïka notre correspondante qui nous plonge dans le quotidien des survivants - coincés entre deuils des disparus - et la lutte pour se reconstruire.

La prochaine coupe du monde féminine U17 aura lieu au Maroc, du 17 octobre au 8 novembre 2025. C’est la première fois que cette compétition se jouera en Afrique et la deuxième dans un pays arabophone. Ce mondial regroupera 24 équipes, également pour la première fois.

Agenda

La Tanzanie votera ce 29 octobre 2025 pour des élections législatives et présidentielles. L’ex-vice-présidente, Samia Suluhu Hassan, au pouvoir depuis la mort du président John Magufuli, en 2021, est candidate à ce scrutin.

Du 28-31 octobre 2025, l’Angola accueillera le Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique. Cet événement majeur vise à mobiliser des capitaux et à accélérer la progression des projets d'infrastructure stratégiques à travers l'Afrique.

Ce 30 octobre, la conférence internationale de Paris pour la paix et la prospérité, qui se tiendra à Paris en France. La rencontre vise la région africaine des Grands Lacs. L’objectif principal est de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à l’urgence humanitaire à l’est de la RDC et dans la région.