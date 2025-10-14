Les prisonniers palestiniens libérés rentrent chez eux dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza

Des vidéos partagées par l'agence de presse palestinienne Wafa ont montré des retrouvailles émouvantes alors que des familles embrassaient leurs proches après des années de séparation. Cette libération s'inscrit dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis, qui a vu Israël libérer 250 prisonniers palestiniens condamnés pour des crimes graves, ainsi qu'environ 1 700 détenus maintenus à Gaza, 22 mineurs et les corps de 360 militants. En retour, le Hamas a libéré les 20 derniers otages israéliens vivants et a ensuite remis les dépouilles de 28 autres personnes tuées en captivité. Des bus transportant les Palestiniens libérés sont arrivés à Khan Younis et à Ramallah, où des foules se sont rassemblées pour les accueillir. Cet échange marque l'étape la plus significative dans les efforts pour mettre fin à la guerre de deux ans à Gaza, alors que les deux parties commencent à mettre en œuvre la première phase de l'accord de cessez-le-feu.