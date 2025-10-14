Des otages libérés retrouvent leurs familles à Tel Aviv après deux ans de captivité

Parmi eux se trouvait Omri Miran, qui a embrassé ses deux jeunes filles pour la première fois depuis qu'il a été pris en otage lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Les otages ont été transportés par hélicoptère depuis la base militaire de Reim vers des hôpitaux à travers Israël pour des examens médicaux et des soins. Des images diffusées par les Forces de défense israéliennes ont montré l'un des captifs libérés, Bar Kupershtein, survolant la place des Otages à Tel Aviv, où des foules s'étaient rassemblées pour assister à leur retour tant attendu. Plus tôt dans la journée, le Hamas a libéré les 20 derniers otages israéliens encore en vie dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu négocié pour mettre fin à la guerre de deux ans à Gaza. La trêve marque un tournant dans un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et laissé de vastes parties de l'enclave palestinienne en ruines.