Les Palestiniens accueillent les prisonniers libérés dans le cadre d'un échange avec Israël

Des centaines de personnes brandissant des drapeaux palestiniens et portant des keffiehs se sont rassemblées devant le Palais de la culture de Ramallah pour les accueillir, alors que les chants et les larmes remplissaient les rues. Les prisonniers, dont beaucoup avaient passé des décennies derrière les barreaux, ont été reçus comme des symboles de résilience. Les organisations de défense des droits de l'homme décrivent depuis longtemps les conditions sévères dans les centres de détention israéliens, et les hommes libérés semblaient visiblement changés après des années d'emprisonnement. Certains ont retrouvé des membres de leur famille qui ont dit à peine reconnaître leurs proches, tandis que d'autres se tenaient parmi la foule, incrédules face à leur liberté soudaine. Alors que la joie emplissait l'air, elle était mêlée de tristesse parmi ceux dont les proches restent emprisonnés ou ont été déportés dans le cadre de l'accord. Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les foules près de la prison d'Ofer, avertissant contre les célébrations publiques. L'échange, qui coïncide avec un cessez-le-feu fragile, a suscité un espoir prudent qu'il pourrait marquer un tournant vers la fin de la longue et dévastatrice guerre entre Israël et le Hamas.