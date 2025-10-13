Israël célèbre la libération du soldat détenu par le Hamas depuis 2023

Le jeune homme de 22 ans a été capturé le 7 octobre 2023, lorsque son char a été attaqué par le Hamas près de la clôture périmétrique de Gaza lors de l'assaut de grande envergure du groupe militant qui a déclenché le conflit en cours. La libération d'Angrest est intervenue dans le cadre de la première phase du nouvel accord entre Israël et le Hamas, qui prévoit également la libération des 20 autres otages israéliens encore en vie capturés lors de la même attaque. L'échange, négocié par une médiation internationale, marque une avancée majeure dans les efforts visant à mettre fin à cette guerre de deux ans. Dans le cadre de cet accord, Israël devrait libérer environ 2 000 prisonniers palestiniens, tandis que le Hamas a accepté de restituer les dépouilles des otages décédés, bien que le calendrier reste incertain. Cet accord fait suite à l'approbation par le cabinet israélien du plan de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis, suscitant l'espoir prudent d'une trêve plus large et du début d'un processus de récupération après des années de violence et de dévastation.