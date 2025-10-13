La tempête Alice frappe l'est de l'Espagne et les Baléares, provoquant inondations et chaos.

Les alertes météorologiques demeurent en vigueur ce dimanche dans la Communauté valencienne et les Baléares, tandis que les autorités avertissent que l'influence de la tempête se déplace vers le nord en direction de la Catalogne, où de fortes pluies sont attendues dans les prochaines heures. Les îles d'Ibiza et de Formentera ont été particulièrement touchées, subissant des inondations sévères seulement onze jours après des pluies historiques qui ont frappé les mêmes zones. Les rues de plusieurs municipalités, dont Sant Josep et Santa Eulària, ont de nouveau été submergées, et des coupures de courant ont été signalées après qu'un éclair a endommagé une ligne à haute tension. À l'aéroport d'Ibiza, quatre vols ont été annulés et huit autres ont été détournés en raison des tempêtes, selon l'opérateur aéroportuaire Aena. Les autorités indiquent que les retards de vol se poursuivent, bien que les opérations reprennent lentement. La présidente des Baléares, Marga Prohens, et d'autres responsables sont restés bloqués dans un avion à l'aéroport d'Ibiza alors que les conditions se détérioraient. Samedi, 24 vols avaient déjà été annulés et les perturbations persistent à Palma, où des retards et la suspension temporaire des services de bus ont été signalés. Les routes menant à l'aéroport d'Ibiza restent fermées, avec un itinéraire alternatif mis en place le long de l'EI-700. Les parcs et les zones côtières de l'île ont également été fermés par mesure de sécurité.