Les Vénézuéliens en Colombie demandent la libération des prisonniers politiques

Les proches des détenus ont rejoint la manifestation, tenant des bougies et des photos de leurs êtres chers tout en scandant pour la liberté et le respect des droits de l'homme. Le rassemblement a eu lieu un jour après que la dirigeante de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado ait reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur d'une transition démocratique pacifique au Venezuela. De nombreux participants ont célébré cette reconnaissance comme un symbole d'espoir pour le changement, la décrivant comme un hommage à la lutte plus large des Vénézuéliens en quête de justice et de liberté après des décennies de répression politique. Les manifestants ont déclaré que cet honneur international avait attiré une nouvelle attention sur le sort des prisonniers politiques, alors que les appels à la réforme et à la responsabilité continuent de croître. Organisé par des membres du parti d'opposition Vente Venezuela en Colombie, l'événement faisait partie de plusieurs veillées tenues à travers l'Amérique latine, reflétant l'engagement durable de la diaspora pour la défense des droits de l'homme et des libertés démocratiques au Venezuela.