Des milliers de personnes se rassemblent au sanctuaire de Fatima pour le dernier pèlerinage de l'année

Le Pèlerinage International Anniversaire, qui s'est tenu les 12 et 13 octobre, a été le dernier grand pèlerinage à Fatima de 2025, attirant des fidèles de tout le pays et de l'étranger. La procession aux flambeaux, l'un des moments les plus attendus de la célébration annuelle, a illuminé l'esplanade du sanctuaire alors que les dévots portaient des bougies et priaient en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. La procession d'adieu, qui a eu lieu le lendemain matin, a marqué la fin de cet événement de deux jours, alors que le clergé et les pèlerins faisaient leurs adieux à la statue de la Vierge Marie avant qu'elle ne soit retournée à la Chapelle des Apparitions. Chaque pèlerinage d'octobre au Sanctuaire de Fatima commémore les apparitions de Notre-Dame aux trois enfants bergers entre mai et octobre 1917. L'événement reste l'un des rassemblements religieux les plus importants du Portugal, symbolisant la foi, la dévotion et le message durable de paix associé aux apparitions mariales.