Tel Aviv se rassemble en prière alors qu'Israël avance vers une trêve à Gaza

Cette décision fait suite à l'approbation par le cabinet israélien de la proposition de cessez-le-feu du président américain Donald Trump à Gaza et de la libération de tous les otages restants détenus par le Hamas, marquant une étape clé vers la fin du conflit de deux ans. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a confirmé que le cabinet avait approuvé les grandes lignes de l'accord, tandis qu'un responsable israélien a déclaré que le cessez-le-feu devrait entrer en vigueur immédiatement, avec un retrait des forces militaires prévu dans les 24 heures. L'accord plus large laisse cependant en suspens des questions clés sur le désarmement du Hamas et la gouvernance future de Gaza. La guerre, déclenchée par l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, a fait environ 67 000 morts palestiniens et près de 170 000 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le conflit a également déplacé la majorité de la population de Gaza, suscité des accusations de génocide que l'Israël dément, et provoqué des manifestations mondiales. Avec ce nouvel accord, les deux parties semblent plus proches que jamais de mettre fin à l'un des conflits les plus meurtriers de la région depuis des décennies.