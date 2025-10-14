Des dizaines de milliers de personnes participent à une grève nationale en Belgique contre les coupes sociales

Des échauffourées mineures ont éclaté dans le centre-ville entre les forces de l'ordre et les manifestants, dont certains jouaient des tambours et des klaxons tout en scandant des slogans contre les coupes dans les programmes de protection sociale. Les autorités ont également été vues escortant certaines personnes vers des bus avant l'escalade de la situation. Les organisateurs ont estimé la participation à plus de 150 000 personnes, tandis que la police a compté 80 000 manifestants. Les trois principaux syndicats belges ont organisé la manifestation ainsi que des grèves nationales contre les réductions dans les systèmes de retraite et de santé proposées par le Premier ministre Bart De Wever. Ce dernier a promis de réduire les dépenses pour tenter de surmonter les défis économiques de la Belgique.