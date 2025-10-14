Des centaines de manifestants indigènes réclament la reconnaissance des terres à Brasilia

La manifestation, organisée par l'Articulation des Peuples Indigènes du Brésil (APIB), s'inscrit dans le cadre de l'agenda Pré-COP des Peuples Indigènes et vise à faire de la démarcation des terres un élément central de l'héritage climatique du Brésil. Selon les organisateurs, 37 des territoires dépendent de décisions du ministère de la Justice, tandis que 67 attendent la signature du président. Les leaders indigènes ont souligné que la reconnaissance légale de leurs terres est non seulement une question de droits humains et de justice historique, mais aussi l'une des mesures climatiques les plus efficaces disponibles, car les territoires indigènes sont connus pour résister à la déforestation. « Nous savons que le centre de la discussion aujourd'hui est le climat. Et les recherches indiquent que la majorité de la préservation environnementale se trouve dans les zones indigènes », a déclaré Amarildo Macuxi, du groupe indigène Macuxi à Roraima.