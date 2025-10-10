Les manifestations contre la hausse des prix du carburant plongent l'Équateur dans la crise politique

Des manifestations, menées par des chauffeurs de bus et des agriculteurs indigènes, ont paralysé une partie du pays et ont placé le président Daniel Noboa sous une pression croissante pour réagir. Les troubles ont commencé après que Noboa a supprimé la subvention sur le diesel le 12 septembre, faisant passer les prix de 1,80 $ à 2,80 $ par gallon. Cette mesure a profondément affecté les secteurs agricoles, de la pêche et des transports, où de nombreux travailleurs indigènes sont employés. Les affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont fait un mort, des dizaines de blessés et plus de 100 arrestations. En réponse, l'armée a déployé 5 000 soldats dans la capitale, Quito, pour prévenir de nouvelles violences après que les manifestants ont attaqué le cortège présidentiel plus tôt dans la semaine. Les protestations ont été les plus intenses dans les provinces du nord, y compris Imbabura, où Noboa a obtenu la majorité lors des élections d'avril. Sans dialogue établi pour l'instant, les tensions restent vives alors que chaque camp accuse l'autre d'escalader la violence.