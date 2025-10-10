La France rend hommage à Robert Badinter, l'homme qui a aboli la peine de mort

Le président Emmanuel Macron a présidé la cérémonie marquant l'entrée de Robert Badinter au Panthéon, l'un des lieux de mémoire les plus vénérés de la nation. Robert Badinter, décédé en février 2024 à l'âge de 95 ans, est reconnu comme une figure morale et juridique qui a contribué à remodeler le système judiciaire français. Bien que son corps ne soit pas physiquement enterré au Panthéon, cinq objets symboliques représentant son œuvre ont été placés dans la tombe, reflétant son dévouement à la justice et à la dignité humaine tout au long de sa vie. Né en 1928 dans une famille juive à Paris, les expériences de Badinter pendant la Seconde Guerre mondiale ont forgé son engagement envers le droit et l'égalité. Il a poursuivi le criminel de guerre nazi Klaus Barbie et a ensuite été président du Conseil constitutionnel avant de passer 16 ans au Sénat. Son héritage en tant que défenseur des libertés civiles et de l'abolition de la peine de mort continue de définir la vision moderne de la justice en France.