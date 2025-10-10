Festival des Lumières à Berlin : la capitale s’illumine de couleurs et de créativité

Pendant neuf nuits, la capitale allemande accueillera des installations lumineuses et vidéo sous le thème de cette année, « Brillons ensemble ». Le festival met en avant la durabilité, la pleine conscience et la préservation de la diversité culturelle. Chaque soir dès 19 h, des sites emblématiques comme la porte de Brandebourg ou la tour de télévision s’illuminent, mêlant sons, lumières et mouvement pour offrir un spectacle visuel immersif. Les illuminations se poursuivent jusqu'à 23 heures, offrant aux résidents et aux visiteurs une chance de voir l'architecture historique de Berlin sous un nouveau jour. Parmi les attractions les plus populaires figurent les projections immersives à Bebelplatz, où les affichages lumineux enveloppent les façades de la place en parfaite synchronisation avec la musique. Organisé chaque automne, le Festival of Lights s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de la vie culturelle berlinoise. Il attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus célébrer la créativité, la diversité et l’énergie collective qui font vibrer la capitale allemande.