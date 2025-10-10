L'Ethiopie génère 546 millions de dollars US grâce à ses exportations de café

L'Éthiopie a généré 546 millions de dollars américains grâce à ses exportations de café au cours des deux derniers mois, après avoir expédié plus de 80 000 tonnes.

Selon l'Autorité éthiopienne du café et du thé, ce chiffre marque un bon début pour l'exercice 2025/26.

Le pays a maintenant pour objectif de réaliser jusqu’à 600 000 tonnes d’exportations et 3 milliards de dollars cette année.

Ces résultats sont liés en partie aux réformes en cours dans la chaîne d'approvisionnement du café qui ont permis d'augmenter les ventes directes des producteurs aux acheteurs internationaux. Cela a contribué à rationaliser le processus d'exportation.

De nouveaux centres de lavage et de classement du café ont également été créées à proximité des exploitations agricoles, ce qui a permis d’améliorer la qualité des produits et d’augmenter les revenus des agriculteurs.

En rapprochant le contrôles de qualité des zones de production, le gouvernement a également permis de décentraliser ce qui était auparavant principalement effectué à Addis-Abeba.