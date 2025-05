"World of Coffee" : l’élite de la filière café réunie en Indonésie

Jakarta accueille pour la première fois le World of Coffee, l’un des plus grands salons internationaux consacrés au café de spécialité.

Organisé par la Specialty Coffee Association, l’événement rassemble producteurs, baristas, torréfacteurs, fabricants d’équipements et passionnés venus du monde entier.

Champion du monde des baristas 2024, Mikael Jasin insiste sur l’importance de respecter tout le travail en amont : « Pour moi, il s'agit de m'assurer que l’attention et le soin que je mets dans la préparation de ce café correspondent au moins à ceux des producteurs et torréfacteurs. En tant que barista, je m’efforce de maintenir, voire de dépasser ce niveau d’exigence, pour que le client savoure le café à son plein potentiel. »

L’Indonésie, quatrième producteur mondial, est fière d’accueillir l’édition 2025 de la World Brewer’s Cup. La compétition a réuni 50 champions nationaux, un record, et a été remportée par le Chinois George Jinyang Peng après trois jours d’épreuves.

Pour Jamie Elijah Yauw, 18 ans, passionné de café et aspirant professionnel, cette immersion est inoubliable :

« Chaque étape de la filière me fascine. C’est inspirant de rencontrer ceux qui travaillent avec les producteurs, ceux qui conçoivent les outils, ou qui partagent leur manière de torréfier. Voir tant de passion et de dévouement… ça me laisse sans voix. »

Selon la FAO, l’industrie mondiale du café génère plus de 200 milliards de dollars par an. En 2024, le prix de l’arabica — variété haut de gamme prisée dans le café de spécialité — a augmenté de 58 %.