Madagascar : Rajoelina tient des pourparlers rejetés par les manifestants

Le président malgache Andry Rajoelina s'exprime lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 à Glasgow, en Écosse, le mardi 2 novembre 2021.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Volana Razafimanantsoa

Madagascar

Ce mercredi, le président Andry Rajoelina a tenu une réunion au palais présidentiel pour engager un dialogue avec les forces vives de la nation. Environ 1 500 personnes ont répondu présentes, parmi lesquelles des universitaires, syndicaux, journalistes et personnalités publiques.

Lors de cette rencontre, le président a lancé un défi aux citoyens : « Je le jure devant Dieu, si dans un an, il y a encore des coupures d’eau et d’électricité à Antananarivo, je démissionnerai. Un an, je vous le demande. Je réussirai ! »

Rajoelina a également annoncé la commande de générateurs d’une puissance de 60 mégawatts, qui arriveront dans deux mois, voire plus tôt si nécessaire, pour mettre fin aux coupures.

Cependant, la jeunesse, incarnée par la « Génération Z », a refusé l’invitation présidentielle. Elle a appelé à une grève générale ce jeudi, et plusieurs médias ont boycotté la réunion.

La contestation se poursuit dans les rues d’Antananarivo, avec notamment des manifestations d’interne en médecine, qui réclament de meilleures conditions de travail.

Le contexte socio-politique à Madagascar reste tendu, entre promesses du pouvoir et mobilisation citoyenne, dans un pays confronté à des défis majeurs liés à l’accès à l’eau, à l’électricité, et à la gouvernance.

