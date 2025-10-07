Bienvenue sur Africanews

L'or dépasse les 4 000 USD l'once, établissant un nouveau record

By Rédaction Africanews

Bourses mondiales

Les contrats à terme sur l'or du New York Mercan tile Exchange ont brièvement dépassé la barre des 4 000 dollars américains l'once lundi, atteignant un nouveau record historique.

Au cours de la session asiatique de mardi, le prix de l'or au comptant à Londres a brièvement approché les 3 980 dollars américains l'once au cours des échanges intrajournaliers, marquant également un record. Les analystes ont déclaré que la fermeture du gouvernement américain, ainsi que les incertitudes politiques dans des pays tels que la France et le Japon, ont exacerbé le malaise des investisseurs, faisant grimper le prix de l'or.

Les banques centrales et les investisseurs particuliers achètent de l'or à un rythme soutenu. La Chine et d'autres pays se diversifient en s'éloignant des bons du Trésor américain pour se tourner vers l'or après que Washington a imposé des sanctions sévères à la Russie pour son invasion de l'Ukraine en 2022.

