Football : quelles équipes sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde ?

Le processus de qualification pour la Coupe du Monde 2026 touche à sa fin. La plus grande Coupe du Monde de l'histoire réunira 48 équipes dans un tournoi co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. À ce jour, 18 nations ont déjà obtenu leur billet — dont le champion en titre, l’Argentine — et d’autres les rejoindront lors de cette fenêtre internationale du mois.

Qui s’est qualifié pour la Coupe du Monde 2026 ?

Pays hôtes : Canada, Mexique et États-Unis

AFC (Asie) : Australie, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Japon

CAF (Afrique) : Maroc, Tunisie

CONMEBOL (Amérique du Sud) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

Europe : Aucun pour le moment

OFC (Océanie) : Nouvelle-Zélande

Barrages : Bolivie, Nouvelle-Calédonie

Combien d’équipes se qualifient par zone ?

Asie : 8 places directes + 1 place en barrages intercontinentaux

Afrique : 9 places directes + 1 place en barrages

Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (CONCACAF) : 3 places directes (en plus des 3 pays hôtes) + 2 places en barrages

Amérique du Sud : 6 places directes + 1 place en barrages

Océanie : 1 place directe (pour la première fois, obtenue par la Nouvelle-Zélande en mars) + 1 possibilité via les barrages (Nouvelle-Calédonie)

Europe : 16 places directes — plus que tout autre continent

Où en est-on ?

Afrique

Le Maroc et la Tunisie sont déjà qualifiés. Sept autres vainqueurs de groupes obtiendront leur qualification directe pendant cette fenêtre. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi à élimination directe en novembre, et le vainqueur accédera aux barrages. L’Égypte, le Sénégal, le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Algérie et le Ghana sont en tête de leurs groupes respectifs.

Asie

Il ne reste que deux places de qualification directe à attribuer, qui seront décidées au quatrième tour lors de cette fenêtre internationale. Deux groupes de trois équipes s’affrontent en tournoi à la ronde, et le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour la Coupe du Monde.

Groupe A : Qatar, Émirats arabes unis, Oman

Groupe B : Arabie saoudite, Irak, Indonésie

Les deuxièmes de chaque groupe s’affronteront en match aller-retour le mois prochain pour une place en barrages.

CONCACAF

Le Suriname, la Jamaïque et le Honduras sont en tête de leurs groupes respectifs à l’approche de cette série de matchs. La Jamaïque et le Honduras peuvent encore se qualifier, mais doivent gagner leurs deux matchs et compter sur des résultats favorables ailleurs.

Europe

Trois anciens vainqueurs de la Coupe du Monde peuvent assurer leur qualification lors de cette fenêtre : la France, l’Angleterre et l’Espagne sont bien placées pour décrocher leur billet. Cinq autres équipes pourraient les rejoindre ce mois-ci : la Croatie (finaliste 2018, demi-finaliste 2022), la Slovaquie, la Suisse, la Norvège et le Portugal.

Barrages

Six équipes participeront à un tournoi de barrages, dont la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie, déjà qualifiées. Deux équipes de la CONCACAF, et une de chaque continent suivant : Asie, Afrique, Amérique du Sud et Océanie. Le tournoi aura lieu en mars.

Parmi les qualifiés, les quatre nations les moins bien classées joueront deux demi-finales, dont les vainqueurs affronteront les deux équipes les mieux classées. Les vainqueurs de ces matchs obtiendront leur qualification pour la Coupe du Monde.

Quand aura lieu la Coupe du Monde 2026 ?

Le tournoi se déroulera en juin et juillet. Il débutera le 11 juin au Stade Azteca de Mexico et se terminera le 19 juillet au MetLife Stadium, qui portera le nom de New York New Jersey Stadium pendant la compétition.

Quand aura lieu le tirage au sort ?

Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 se tiendra le 5 décembre au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, à Washington DC.