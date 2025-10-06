Présidentielle au Cameroun : le compte à rebours est lancé [Africanews Today]

Parmi les 11 candidats en lice face au président sortant Paul Biya, le leader du Front pour le Salut National du Cameroun, Issa Tchiroma est allé à la rencontre de ses partisans, lors de meetings organisés dans les régions anglophones du pays. Un sujet de Joël Kouam.

Âgés de 13 à 25 ans, “les bébés noirs” sèment la terreur à Brazzaville et dans d’autres localités du pays. Si certains habitants saluent l'opération menée par la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, pour réprimer les violences infligées par le gang, d’autres déplorent les méthodes employées. Un reportage de Cedric Sehossolo.

Paix et unité étaient à l’honneur ce weekend en Ethiopie, où le peuple Oromo a célébré comme chaque année les différents clans de ce groupe ethnique. Le festival Ireecha est chaque année l’occasion pour ce peuple d'exprimer fièrement son identité culturelle et ethnique.

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :