Présidentielle au Cameroun : le compte à rebours est lancé [Africanews Today]

Elections au Cameroun
Parmi les 11 candidats en lice face au président sortant Paul Biya, le leader du Front pour le Salut National du Cameroun, Issa Tchiroma est allé à la rencontre de ses partisans, lors de meetings organisés dans les régions anglophones du pays. Un sujet de Joël Kouam.
Âgés de 13 à 25 ans, “les bébés noirs” sèment la terreur à Brazzaville et dans d’autres localités du pays. Si certains habitants saluent l'opération menée par la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, pour réprimer les violences infligées par le gang, d’autres déplorent les méthodes employées. Un reportage de Cedric Sehossolo.
Paix et unité étaient à l’honneur ce weekend en Ethiopie, où le peuple Oromo a célébré comme chaque année les différents clans de ce groupe ethnique. Le festival Ireecha est chaque année l’occasion pour ce peuple d'exprimer fièrement son identité culturelle et ethnique.
Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :
Les électeurs de l'archipel des Seychelles sont attendus dans les urnes du 9 au 11 octobre pour le second tour du scrutin présidentiel. Ce nouveau vote sera décisif pour déterminer qui, entre Patrick Herminie et le président sortant Wavel Ramkalawan, remportera le plus de suffrages.
A l’approche de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, trois partis de l’opposition prévoient une marche pacifique le samedi 11 octobre, pour contester le cadre électoral. Ce rassemblement, qui a déjà fait l'objet d’un report, intervient alors que le gouvernement a interdit toute les marches sur le territoire national la semaine dernière.
L'élection présidentielle au Cameroun est prévue pour ce samedi 12 octobre. Le président sortant Paul Biya, 92 ans, brigue un huitième mandat après 43 ans au pouvoir.
