RDC : 1 mort dans une manifestation contre un général à Uvira [Africanews Today]

La ville d’Uvira dans le Sud-Kivu, en RDC paralysée par une nouvelle journée ‘’ ville morte’’ organisée par le groupe armé "Wazalendo’. Le groupe pro- armée s’oppose à la présence dans la ville, d’un haut-gradé des FARDC.

Des milliers de Kényans bientôt privés d’emplois. En cause, la fin de l’AGOA le 30 septembre. Nairobi est en pourparlers avec Washington pour une prolongation du mécanisme.

Le portier camerounais de Manchester United André Onana s'apprête à rejoindre le club turc de Trabzonspor dans le cadre d'un prêt.

Et Comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine les dates à retenir

L’Éthiopie inaugure le 9 septembre, le barrage de la Grande Renaissance. Depuis le début des travaux l'Égypte et le Soudan, qui se trouvent en aval de l'ouvrage, n’ont cessé d’exprimer leurs préoccupations. Affirmant que le remplissage et l’exploitation du méga-barrage pourraient réduire le flux d’eau du Nil.

Début le 9 septembre, de la 8 e journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026 de la FIFA zone Afrique. Le Maroc est le premier pays africain qualifié pour la Coupe du monde 2026. Les Lions de l’Atlas ont validé leur ticket vendredi soir après la victoire 5-0 face au Niger.

Clap de fin le 10 de ce mois de la foire commerciale intra-africaine 2025. L’événement a ouvert ses portes le 4 septembre dernier à Alger, la capitale algérienne.

Au Malawi, les électeurs sont attendus le 16 septembre pour des élections générales dont le scrutin présidentiel.