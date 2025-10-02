Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Un nouvel échange de prisonniers entre Moscou et Kiev

Un soldat ukrainien pleure après son retour de captivité à la suite d'un échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine, 24 août 2025. (Photo AP)   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Ukraine

La Russie et l’Ukraine ont procédé ce jeudi à l’échange de 185 prisonniers de guerre, un accord confirmé par le président ukrainien via Telegram.

Selon Volodymyr Zelenskyy la plupart de ces militaires ont été capturés depuis 2022 lors des affrontements à Marioupol, Azovstal et à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils bénéficieront d’un soutien adapté à leur retour, a assuré le président. Depuis le début de l’invasion à grande échelle, plus de 7 000 compatriotes ont déjà été ramenés.

« Nous devons continuer à travailler chaque jour pour ramener tout le monde », s’est félicité Zelenskyy.

Du côté russe, le ministère de la Défense a publié des images de l’échange, précisant que cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations entamées le 23 juillet à Istanbul. Selon Moscou, les 185 soldats russes libérés du territoire contrôlé par Kiev sont actuellement en République de Biélorussie, où ils bénéficient d’une assistance psychologique et médicale. Ils seront ensuite transférés en Russie pour y être soignés et rééduqués dans des centres spécialisés.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.