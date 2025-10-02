Un nouvel échange de prisonniers entre Moscou et Kiev

La Russie et l’Ukraine ont procédé ce jeudi à l’échange de 185 prisonniers de guerre, un accord confirmé par le président ukrainien via Telegram.

Selon Volodymyr Zelenskyy la plupart de ces militaires ont été capturés depuis 2022 lors des affrontements à Marioupol, Azovstal et à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils bénéficieront d’un soutien adapté à leur retour, a assuré le président. Depuis le début de l’invasion à grande échelle, plus de 7 000 compatriotes ont déjà été ramenés.

« Nous devons continuer à travailler chaque jour pour ramener tout le monde », s’est félicité Zelenskyy.

Du côté russe, le ministère de la Défense a publié des images de l’échange, précisant que cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations entamées le 23 juillet à Istanbul. Selon Moscou, les 185 soldats russes libérés du territoire contrôlé par Kiev sont actuellement en République de Biélorussie, où ils bénéficient d’une assistance psychologique et médicale. Ils seront ensuite transférés en Russie pour y être soignés et rééduqués dans des centres spécialisés.