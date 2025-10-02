Nigéria : au moins 26 morts dans un accident de bateau

Un accident impliquant un bateau transportant des passagers sur le fleuve Niger, dans le centre-nord du Nigeria, a fait au moins 26 morts, a déclaré mercredi un responsable.

L'accident s'est produit mardi dans la région d'Ibaji, dans l'État de Kogi. Les passagers étaient pour la plupart des commerçants qui se rendaient à un marché dans l'État voisin d'Edo, a déclaré Kingsley Fanwo, commissaire à l'information de l'État de Kogi.

"C'est une perte déchirante, et nos pensées et nos prières vont aux familles des défunts, ainsi qu'à l'ensemble de la région d'Ibaji, en ce moment de deuil", a déclaré M. Fanwo dans un communiqué.

Le gouvernement de l'État de Kogi va travailler avec les agences fédérales pour améliorer la sécurité sur les voies navigables et éviter que de tels accidents ne se reproduisent, a ajouté M. Fanwo.

Les accidents de bateau sont fréquents pendant la saison des pluies dans les régions reculées du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique.

Ces accidents sont souvent causés par des bateaux surchargés et mal entretenus qui, selon les analystes, naviguent souvent sans gilets de sauvetage.

Au moins 31 personnes ont été tuées le mois dernier lorsqu'un bateau surchargé a heurté un tronc d'arbre dans la région de Borgu, dans l'État du Niger.