Un grimpeur slovène réalise la première ascension mondiale en plein vol sur un planeur

À 31 ans, il a réalisé cet exploit à une altitude de 2 500 mètres, naviguant les deux ailes dans une manœuvre en huit avant de terminer la tentative par un saut en parachute et un salto arrière depuis 1 500 mètres. La montée, évaluée à un niveau de difficulté de 8a, a mis Škofic à l'épreuve contre des vents contraires atteignant jusqu'à 100 kilomètres par heure, un refroidissement éolien en dessous de zéro et des forces G changeantes. Des mois de préparation, incluant des séances en soufflerie, un entraînement au parachute et un conditionnement physique, ont été nécessaires pour rendre le projet possible. Des poignées aérodynamiques spécialement conçues, développées par le père de Škofic, ont été fixées sur les ailes pour résister aux contraintes de ses mouvements. Le pilote Ewald Roithner de l'équipe Red Bull Blanix a fait voler le planeur à des vitesses exceptionnellement basses pour maintenir la stabilité pendant la tentative. La montée, documentée par neuf caméras embarquées, a été décrite comme une combinaison unique de sport extrême, d'aviation et d'ingénierie, transformant une idée autrefois jugée impossible en réalité.