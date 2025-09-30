Paris fait ses adieux à Claudia Cardinale

L'église Saint-Roch à Paris, longtemps connue comme la paroisse des artistes, a ouvert ses portes le 30 septembre pour rendre hommage à Claudia Cardinale. L'actrice italienne, décédée à l'âge de 87 ans, a été honorée lors d'une cérémonie qui a rassemblé des personnalités du monde du cinéma, des hommes politiques et des admirateurs. Son cercueil est entré sur la musique envoûtante d'Il était une fois dans l'Ouest, rappelant l'un de ses rôles les plus emblématiques. Une photographie en noir et blanc de 1959, la montrant en train de danser, se trouvait près de l'autel, rappelant sa jeunesse lumineuse. La famille n'a pas demandé de fleurs, encourageant plutôt les dons à la Fondazione Claudia Cardinale, créée à Nemours avec sa fille pour soutenir les jeunes artistes. Un second hommage religieux aura lieu à Nemours, où elle vivait.