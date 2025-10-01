En images, les dégâts d'un violent séisme aux Philippines

L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie a déclaré que le séisme était centré à environ 17 kilomètres au nord-est de la ville de Bogo, dans la province de Cebu, où une alerte locale au tsunami a été émise. Les habitants de Cebu City ont signalé des scènes de panique alors que l'électricité était coupée dans les villes voisines. Les autorités ont averti les résidents des provinces de Cebu, Leyte et Biliran de rester éloignés des côtes en raison de possibles vagues de tsunami atteignant jusqu'à un mètre de haut. Les responsables ont également indiqué que des répliques et d'autres dégâts étaient à prévoir. L'étendue des destructions à l'église de la ville de Daanbantayan n'était pas immédiatement claire. Le séisme est survenu alors que des parties du centre des Philippines se remettaient encore d'une tempête qui a tué au moins 27 personnes vendredi. Le pays, situé sur la « ceinture de feu » du Pacifique, est régulièrement frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des typhons, ce qui en fait l'une des nations les plus exposées aux catastrophes au monde.