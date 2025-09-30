Alerte rouge à Ibiza et Formentera : des inondations soudaines provoquent un chaos généralisé

Les rues se sont transformées en rivières impétueuses, les voitures ont été emportées et certaines parties de l'aéroport ont été inondées alors que l'eau se déversait par le toit et dans les zones de sécurité. Les autorités ont fermé les écoles, les plages et les lignes de bus, et les habitants ont été invités à rester chez eux. L'agence météorologique espagnole a émis une alerte rouge pour Ibiza et Formentera, mettant en garde contre le danger extraordinaire que représentent les crues soudaines et les rivières en crue. La Méditerranée se réchauffe à un rythme effréné, dépassant d'environ 20 % la moyenne mondiale. Alors que 2025 figure déjà parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées dans la région, de nombreux scientifiques avertissent que la hausse des températures de la mer entraîne une augmentation des vagues de chaleur marine extrêmes et alimente des tempêtes convectives d'une violence inhabituelle, remodelant ainsi les schémas météorologiques dans tout le sud de l'Europe.