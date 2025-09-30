Les équipes de secours recherchent des survivants après l'effondrement d'une école à Java oriental

L'incident s'est produit à l'école islamique Al Khoziny à Sidoarjo pendant les prières de l'après-midi, alors que plus de 100 élèves se trouvaient à l'intérieur du hall en construction. Les secouristes, la police et les soldats ont poursuivi leurs efforts pendant la nuit pour rechercher des survivants, utilisant des équipements lourds tout en creusant également à la main à travers les débris de béton. Les responsables ont déclaré que 79 élèves avaient été blessés, certains grièvement, et avaient été transportés dans des hôpitaux voisins avec des os cassés et des blessures à la tête. Les survivants ont rapporté que la plupart des victimes étaient des élèves masculins, car les filles priaient séparément dans une autre section de l'école. Les autorités ont déclaré que le hall était initialement un bâtiment de deux étages mais avait été agrandi avec deux étages supplémentaires sans permis. Lundi soir, les secouristes avaient réussi à libérer plusieurs autres survivants et tentaient d'atteindre trois enfants encore vivants mais piégés sous les décombres. Les équipes fournissaient de l'oxygène et de l'eau aux personnes piégées, bien que les responsables aient averti que l'opération progressait prudemment en raison du risque d'effondrement supplémentaire.