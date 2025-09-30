Les Israéliens expriment leur espoir alors que Trump dévoile une proposition de paix au mémorial de Nova

La proposition, soutenue par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après leur réunion à la Maison Blanche, est actuellement examinée par le Hamas, bien que plusieurs de ses conditions aient déjà été rejetées par le passé. Le plan est présenté par Trump et Netanyahu comme une ultime opportunité d'arrêter le conflit, le président américain étant de plus en plus frustré par sa poursuite. Les familles des victimes et des otages ont exprimé l'espoir que la proposition puisse enfin apporter un changement, malgré le scepticisme après des mois d'efforts de médiation infructueux. Le site du festival Nova, près du kibboutz Be’eri et à seulement quelques kilomètres de Gaza, reste un rappel frappant de l'attaque du Hamas du 7 octobre, où plus de 260 personnes ont été tuées. Des affiches commémoratives et des hommages couvrent le terrain de ce qui est devenu un symbole du pire massacre de civils en Israël.