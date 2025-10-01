Madagascar : la place de la Démocratie bouclée par les forces de l’ordre

Ce mercredi, une nouvelle journée de manifestations s’est tenue à Antananarivo, marquée par une tension croissante entre manifestants et forces de l’ordre. Le centre-ville a été quadrillé pour empêcher l’accès à la place de la Démocratie, lieu symbolique de rassemblement.

Très tôt dans la matinée, un important dispositif sécuritaire a été déployé. Des affrontements ont éclaté lorsque les manifestants ont tenté de rejoindre la place de la démocratie située à Ambohijatovo. Les forces de l’ordre ont rapidement dispersé la foule à l’aide de gaz lacrymogènes. En panique, manifestants et passants ont fui par les ruelles avoisinantes.

"Ce qui se passe maintenant, c’est qu’on veut aller sur la place de la Démocratie à Ambohijatovo et on nous a bloqués ici. Ils nous lancent des bombes lacrymogènes et les gens s’enfuient par les petites ruelles. Les forces de l’ordre sont encore là, très nombreux", témoignait un manifestant sur place.

La veille, mardi, les manifestants avaient réussi à investir la place de la Démocratie. Mais ce mercredi, celle-ci était complètement désertée, bouclée par les forces de l’ordre. Les protestataires accusent le régime en place de restreindre les libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, et réclament la démission du président Andry Rajoelina.

"On n’a pas peur. Si on est ici, c’est parce qu’on est prêts à se battre. On ne va pas s’enfuir, on est prêts à se battre jusqu’au bout", affirme un autre manifestant.

Dans le même temps, les partisans du président Rajoelina se mobilisent. Sur les réseaux sociaux, des appels ont été lancés invitant à des rassemblements de soutien en faveur du chef de l’État, dans un climat politique de plus en plus polarisé.