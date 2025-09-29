Des pluies soudaines et violentes déclenchent des sauvetages et évacuations dans le nord de l'Espagne

Selon la chaîne RTVE, les habitants de plusieurs villes ont été piégés chez eux par des pluies soudaines qui ont submergé les rues et les systèmes de drainage. Les zones les plus touchées comprenaient Cuarte, Cadrete et María de Huerva, où les services d'urgence ont répondu à plus de 120 appels pour des sauvetages et des évacuations. Les médias locaux ont rapporté que les pompiers et les équipes de protection civile ont travaillé toute la nuit pour aider les personnes piégées, tandis que les inondations ont également touché des villes dans la région de Valence, où jusqu'à 57 litres sont tombés en 35 minutes. Les opérations de nettoyage ont commencé lundi, avec des équipes du Département des travaux publics utilisant des engins lourds pour dégager les débris et rouvrir les routes bloquées. Les pompiers ont également effectué des sauvetages à Castellón, où une personne piégée dans un véhicule a été mise en sécurité, tandis que des images de Manises montraient des voitures peinant à circuler dans des rues inondées.