Des milliers de personnes manifestent à Antananarivo pour exiger la démission du président Rajoelina

Les troubles ont suivi la décision de Rajoelina, lundi, de limoger le Premier ministre Christian Ntsay et son gouvernement, mais le président n'a montré aucun signe qu'il allait démissionner malgré les appels croissants à son départ. Les manifestations, qui ont débuté jeudi, ont été alimentées par des coupures de courant chroniques et des pénuries d'eau, et ont été intensifiées par les réseaux sociaux. Le bureau des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré que 22 personnes avaient été tuées dans des affrontements, blâmant ce qu'il a qualifié de réponse violente des forces de sécurité, tandis que plus de 100 autres ont été blessées. Les autorités à Madagascar ont contesté les chiffres de l'ONU mais n'ont pas publié les leurs. Un couvre-feu nocturne reste en vigueur à Antananarivo et dans d'autres villes, alors que les manifestants, dont beaucoup portent des symboles empruntés aux mouvements de jeunesse à l'étranger, dénoncent la pauvreté généralisée et les services défaillants. Madagascar, qui compte 31 millions d'habitants, a vu la pauvreté urbaine augmenter fortement ces dernières années, avec une colère désormais dirigée contre Rajoelina, qui est au pouvoir depuis 2019 et a été réélu l'année dernière lors d'un scrutin contesté.