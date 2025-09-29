Bienvenue sur Africanews

En images : quatre morts et plus de 70 blessés dans les frappes russes du week-end sur l'Ukraine

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 595 drones et leurres ainsi que 48 missiles. Les défenses aériennes ont intercepté ou brouillé 566 drones et 45 missiles, empêchant ainsi des destructions supplémentaires. Les frappes ont également causé d'importants dégâts aux zones résidentielles et aux infrastructures. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'assaut a ciblé plusieurs régions, dont Zaporijjia, Khmelnytskyi, Soumy, Mykolaïv, Tchernihiv et Odessa. Le ministère ukrainien de l'Intérieur a rapporté qu'au moins 70 personnes ont été blessées et plus de 100 sites civils endommagés à travers le pays.

Kiev, Ukraine Invasion de la Russie en Ukraine

