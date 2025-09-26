Les travailleurs de la finance en Corée du Sud organisent leur première grève générale en trois ans

Les membres du syndicat Korea Financial Industry Union, qui représente les employés des grandes banques commerciales, se sont rassemblés lors de la manifestation pour réclamer une semaine de travail de 4,5 jours et une augmentation de salaire de 3,9 %. La protestation constituait le premier rassemblement de grève générale du syndicat depuis trois ans, depuis septembre 2022. Malgré la démonstration, les opérations bancaires à travers le pays ont été largement épargnées, la participation des travailleurs syndiqués étant inférieure aux attentes. Les responsables ont indiqué que les services continuaient avec peu de perturbations.