Des milliers de personnes évacuées alors que le typhon Bualoi déclenche des alertes aux inondations et glissements de terrain

Les autorités ont déclaré que les habitants avaient été déplacés par précaution, car de nombreuses communautés touchées ont une longue histoire de dévastations causées par des typhons meurtriers. La tempête est la deuxième à frapper la région en succession rapide, après le typhon Ragasa, qui a fait au moins 25 morts dans le nord des Philippines et à Taïwan plus tôt cette semaine. Des millions de personnes ont été affectées à travers l'Asie, car Ragasa a forcé la fermeture généralisée des aéroports et des entreprises dans le sud-est de la Chine et à Hong Kong avant de se dissiper au Vietnam jeudi. Les responsables aux Philippines surveillent de près la trajectoire de Bualoi, avertissant d'éventuelles inondations et coupures de courant dans les zones vulnérables. Les équipes d'urgence restent en état d'alerte maximale alors que le pays se prépare à de nouvelles perturbations tandis que la tempête affaiblie continue de se déplacer vers l'ouest.