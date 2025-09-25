Bienvenue sur Africanews

Dix-sept morts dans des frappes israéliennes à Gaza alors que la pression pour un cessez-le-feu augmente

Parmi les morts figurent une femme et huit enfants dans la ville de Zawaida, où une maison et une tente ont été touchées, a rapporté l'hôpital Al Aqsa. D'autres frappes à Deir al Balah et Khan Younis ont fait au moins cinq autres morts, dont des enfants. À Khan Younis, quatre personnes ont été tuées lorsqu'un immeuble a été frappé, selon l'hôpital Nasser. Les attaques sont survenues alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu critiquait les pays qui ont reconnu un État palestinien, avant son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies vendredi. La France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie figurent parmi les nations qui ont récemment annoncé leur reconnaissance, malgré l'opposition d'Israël et des États-Unis.

