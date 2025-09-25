Les opérations de sauvetage se poursuivent à Taïwan après les inondations du typhon Ragasa

La tempête a déclenché des pluies torrentielles qui ont provoqué le débordement d'un lac de barrage dans le comté de Hualien, entraînant des inondations et des dégâts généralisés. Les responsables ont révisé le bilan des victimes à la baisse, passant de 17 à un chiffre inférieur, en raison de rapports dupliqués. À Hualien, les efforts de récupération sont en cours dans les zones où les eaux de crue se sont retirées. Les équipes ont commencé à dégager la boue des routes et des bâtiments pour rétablir l'accès et prévenir de nouvelles perturbations. Les pompiers et le personnel militaire poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage dans les zones touchées. Les autorités ont averti que le nombre de victimes pourrait augmenter au fur et à mesure de l'avancement des efforts et de la prise en compte des résidents portés disparus.