Manifestation à l'aéroport Ben Gourion contre Netanyahu avant sa visite aux États-Unis

Les manifestants ont brandi des drapeaux israéliens et porté des pancartes demandant la libération des otages encore détenus dans l'enclave. Certains protestataires se sont adressés directement au président américain Donald Trump, qui devrait rencontrer Netanyahu à la Maison-Blanche, l'exhortant à intervenir pour libérer les captifs restants. Quarante-huit otages restent à Gaza, environ 20 d'entre eux sont considérés par Israël comme étant vivants, près de deux ans après l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre qui a tué environ 1 200 personnes. La réponse militaire d'Israël a tué plus de 65 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Bien que les chiffres ne distinguent pas entre civils et combattants, le ministère affirme que les femmes et les enfants représentent environ la moitié des décès signalés. Les agences de l'ONU et les experts indépendants considèrent ses chiffres comme les estimations les plus fiables des pertes humaines.